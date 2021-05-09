Маск признался в наличии синдрома Аспергера

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в роли ведущего музыкальной юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. В частности, американский бизнесмен заявил, что страдает синдромом Аспергера.
«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался», — сказал Маск.
В приветственном слове бизнесмен также пошутил, что зачастую пишет в своем Twitter неоднозначные вещи. «Но так уж работает мой мозг», — отметил он. «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — сказал Маск.
Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
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