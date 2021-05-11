Путин решил денонсировать Договор по открытому небу

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму России законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее уведомление опубликовано в думской электронной базе.

"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - говорится в тексте проекта закона.

В пояснительной записке отмечено, что договор "способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", при этом Россия внесла существенный вклад в его выполнение, "ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения".

"22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из договора", - сказано в пояснительной записке. На законопроект получено положительное заключение правительства РФ.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

Договоор по открытому небу (англ. The Treaty on Open Skies) — многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.