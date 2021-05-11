По Израилю за ночь выпустили более 200 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь по Израилю более 200 ракет, израильские военные в ответ поразили 140 военных целей на территории приморского палестинского анклава. Об этом сообщил во вторник на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.
«Более 200 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь из густонаселенных районов сектора Газа, порядка трети из них упали на территории самого сектора, десятки были перехвачены. В ответ Армия обороны Израиля за 12 часов с начала операции поразила порядка 140 военных целей радикалов в секторе, а также ликвидировала порядка 15 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад», — сказал он.
Армия обороны Израиля «укрепила войска на южном направлении и готова к различным сценариям, а также продолжит действовать с силой против ХАМАС и других террористических организаций» в секторе Газа, говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном во вторник утром. «Движение ХАМАС ответственно за все события, источником которых является сектор Газа, и будет нести ответственность за террористическую активность против израильских гражданских лиц», — добавили в армии. В пресс-службе сообщили, что одна из выпущенных из сектора Газа ракет утром вторника попала в жилой дом в крупном городе Ашкелон на юге Израиля. «Шесть жителей получили ранения», — указали военные в Twitter.
Массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа начались в 18:00 по Киеву понедельника. Палестинские радикалы из сектора выпустили по израильской территории не менее 150 ракет за вечер 10 мая, в ответ Армия обороны Израиля начала первую волну ударов по объектам радикалов в палестинском анклаве. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером предупредил, что «конфликт может продлиться какое-то время». «Мы не хотели эскалации, но те, кто ее выбрал, почувствуют тяжесть нашей руки», — добавил он.
Ракетные обстрелы происходят на фоне возросшей напряженности в Восточном Иерусалиме, где происходят столкновения израильских полицейских с палестинцами. В пятницу, 7 мая, возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах согласно решению израильского суда проводилось выселение арабских семей. В связи с этим в районе начались протесты и столкновения.
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