В Израиле заявили о 1000 выпущенных из сектора Газа ракет и снарядов

С вечера понедельника с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов, сообщил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, передает The Times of Israel.
По его словам, 200 снарядов не достигли границы и упали внутри сектора Газа. Зильберман также отметил, что система ПВО «Железный купол» способна перехватить от 85 до 90% ракет, выпущенных в направлении жилых районов.
В ответ армия Израиля нанесла удары по более чем 500 объектам в секторе Газа, относящимся к инфраструктуре исламского движения ХАМАС, уточнил Зильберман.
Палестинское информагентство Maan сообщило в среду, что израильские самолеты атаковали правительственные учреждения в секторе Газа. По словам представителя МВД Ияда аль-Базм, также разрушены здания управления полиции, пострадали полицейские участки в нескольких городах.
По данным палестинского Минздрава, в результате бомбежек погибли 35 человек, в том числе 12 детей и три женщины, более 230 человек ранены.
Палестино-израильский конфликт вновь обострился после того, как израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, пик которых пришелся на 7–8 мая.
С 10 мая ХАМАС вел обстрел израильских территорий, 11 мая началась массированная атака. Более сотни ракет были выпущены в сторону Тель-Авива и аэропорта Бен-Гурион, который прекращал свою работу более чем на час.
Израиль в ответ наносил удары по сектору Газа, при этом власти утверждали, что они направлены исключительно против членов ХАМАС. Однако они признавали, что некоторые склады оружия находятся в жилых домах, и призывали мирных жителей не приближаться к таким местам.
Израиль сообщил, что ликвидировал двух высокопоставленных членов военной разведки ХАМАС: главу департамента безопасности и главу департамента контрразведки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016