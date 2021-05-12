В Израиле заявили о 1000 выпущенных из сектора Газа ракет и снарядов

С вечера понедельника с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов, сообщил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, передает The Times of Israel.

По его словам, 200 снарядов не достигли границы и упали внутри сектора Газа. Зильберман также отметил, что система ПВО «Железный купол» способна перехватить от 85 до 90% ракет, выпущенных в направлении жилых районов.

В ответ армия Израиля нанесла удары по более чем 500 объектам в секторе Газа, относящимся к инфраструктуре исламского движения ХАМАС, уточнил Зильберман.

Палестинское информагентство Maan сообщило в среду, что израильские самолеты атаковали правительственные учреждения в секторе Газа. По словам представителя МВД Ияда аль-Базм, также разрушены здания управления полиции, пострадали полицейские участки в нескольких городах.

По данным палестинского Минздрава, в результате бомбежек погибли 35 человек, в том числе 12 детей и три женщины, более 230 человек ранены.

Палестино-израильский конфликт вновь обострился после того, как израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, пик которых пришелся на 7–8 мая.

С 10 мая ХАМАС вел обстрел израильских территорий, 11 мая началась массированная атака. Более сотни ракет были выпущены в сторону Тель-Авива и аэропорта Бен-Гурион, который прекращал свою работу более чем на час.

Израиль в ответ наносил удары по сектору Газа, при этом власти утверждали, что они направлены исключительно против членов ХАМАС. Однако они признавали, что некоторые склады оружия находятся в жилых домах, и призывали мирных жителей не приближаться к таким местам.

Израиль сообщил, что ликвидировал двух высокопоставленных членов военной разведки ХАМАС: главу департамента безопасности и главу департамента контрразведки.