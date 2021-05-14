В Великобритании подсчитали количество спасенных людей в результате вакцинации

В Великобритании кампания массовой вакцинации населения от COVID-19 предотвратила смерть 11,7 тыс людей в возрасте 60 лет и старше, а 33 тыс пациентов старше 65 лет благодаря прививке избежали госпитализации, передает Агентство общественного здравоохранения Англии (PHE).

Около 2/3 взрослого населения страны уже получили минимум первую из назначенных двух доз вакцины от COVID, сообщают британские СМИ.

Данные PHE не включают Шотландию, Уэльс или Северную Ирландию, где власти проводят собственную политику по борьбе с COVID.

PHE также сообщает, что анализ учитывает лишь прямое воздействие вакцин, а также «четкие и растущие» доказательства помощи от вакцинации. В связи с этим говорят о том, что число смертей и госпитализаций, предотвращенных вакцинами, выше.

«Вакцины уже спасли много жизней. Теперь мы видим огромное влияние, которое они оказали на предотвращение серьезных заболеваний у людей и, следовательно, на снижение загруженности наших больниц», — цитируют британские СМИ заявление руководителя отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи.

В Великобритании применяют вакцины от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna.