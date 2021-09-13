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В Британии рекомендовали вакцинировать подростков от коронавируса

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В Британии рекомендовали вакцинировать подростков от коронавируса

Подростки в возрасте 12-15 лет должны быть вакцинированы в Великобритании одной дозой препарата от коронавируса. Об этом говорится в распространенной в понедельник совместной рекомендации главных санитарных врачей четырех административно-политических частей Соединенного Королевства — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Как отмечается в заявлении санитарных врачей, такое решение принято «по соображениям общественного здравоохранения», кроме того, «вакцинация, вероятнее всего, позволит уменьшить уровень передачи COVID-19 в школах».

При этом ранее Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны, подчеркнул, что польза от прививки для здоровья детей будет невелика. Было указано, что при массовой вакцинации для этой возрастной группы она лишь незначительно перевешивает риски, связанные с редкими побочными эффектами прививок.

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Великобритания — один из мировых лидеров в сфере осуществления массовой вакцинации населения. Согласно последним данным, первый укол получили 89,1% граждан страны, которым больше 16 лет (свыше 48,4 млн человек). Полностью вакцинировано 80,9%.

Великобритания, вакцинация
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