Лидера Меджлиса в аннексированном Крыму заочно приговорили к шести годам

Главу «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефата Чубарова заочно приговорили в аннексированном Крыму «за организацию массовых беспорядков» к шести годам лишения свободы и штрафу, сообщили СМИ в так называемом Верховном суде РК. В частности, Рефата Чубарова признали виновным в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) и публичные призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (ч. 1 и 2 ст. 280.1 УК РФ).

«Признать виновным, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административных и хозяйственных полномочий сроком на один год»,— сказано в решении российского судьи.

Срок отбывания наказания будут считать «с момента его экстрадиции в Россию».

26 февраля 2014 года возле парламента автономии произошли столкновения участников двух митингов, организованных пророссийской партией «Русское единство» и «Меджлисом крымскотатарского народа». В образовавшейся давке погибли двое местных жителей. Еще около 80 граждан получили ранения различной степени тяжести.