Рада в первом чтении проголосовала налоговый законопроект «Дия City»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», который регулирует налоговые условия специального правового режима «Дия City».

За соответствующий документ проголосовал 281 народный депутат.

Законопроект внедряет специальный режим налогообложения компаний-резидентов «Дия City» и доходов их работников. Документ, в частности, предоставляет компаниям-резидентам «Дия Сity» возможность выбирать между уплатой налога на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (ПНВК) по ставке 9%.

Законопроект освобождает от налогообложения доходов физических лиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще, чем раз в два года. Кроме этого, нулевая ставка налога будет действовать на доход от реализации физическим лицом доли в компании-резиденте «Дия City» при условии, если она владела ею более одного года.

Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом «Дия City». Размер скидки будет зависеть от суммы сделки.

Ожидается, что введение указанных норм позволит IТ-компаниям активнее привлекать инвестиции для масштабирования и развития. У них также появится дополнительный стимул реинвестировать в развитие бизнеса.

Проект закона также устанавливает специальные ставки налогов для работников IТ-компаний. Так, предлагается ввести налог с доходов физических лиц в размере 5% (облагается зарплата работников по трудовым договорам, вознаграждение гиг-работников по гиг-контрактам, авторское вознаграждение за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения), ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты и 1,5% военный сбор.