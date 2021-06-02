Почти половина украинцев не намерены вакцинироваться

Половина украинцев, большей частью старшего возраста, считает коронавирусную инфекцию серьезным заболеванием, наметилась тенденция отношения к COVID-19 как к опасному заболеванию, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Украинским институтом будущего» (UIF)
Презентуя результаты социологического исследования в среду в агентстве «Интерфакс-Украина», доктор социологических наук Александр Шульга рассказал, что с февраля 2021 года «Украинским институтом будущего» проводились опросы относительно серьезности восприятия украинцами коронавируса.
«Мы видим, что сейчас не только реальной, и опасной болезнью его считают 50% опрошенных. Если сравнить с февралем, когда мы впервые провели исследование по этому вопросу, то тогда это был 41% . То есть, достаточно существенно увеличилось число тех, кто считает, что коронавирус является не только серьезным, но и опасным заболеванием», — отметил он.
По его словам, число тех, кто считает, что не следует преувеличивать опасность COVID-19, уменьшилось: 37% респондентов так считали в феврале и 27% опрошенных так считают в мае.
«Люди начали серьезнее относиться к коронавирусу и его опасности», — подытожил он.
В то же время, как подчеркнул Шульга, число «коронаскептиков» практически не меняется: как и в феврале, в мае 3% украинцев продолжают считать, что коронавируса вообще не существует. Как обычное заболевание вроде ОРВИ или гриппа COVID-19 воспринимали в мае 14% опрошенных, а в феврале так считают 15% респондентов.
Также Шульга подчеркнул, что, согласно исследованию, отношение к COVID-19 зависит от возраста респондента.
«Молодежь склонна менее серьезно воспринимать коронавирус. Среди старшего поколения это заболевание считают серьезным 57%, а среди молодежи только 38%», — сказал он.
Что касается отношения к вакцинированию, то, согласно данным опроса, оно существенно не изменилось. Число тех, кто не намерен вакцинироваться вне зависимости от наличия вакцины, практически не меняется — 44% респондентов в феврале и 45% в мае.
Остается приблизительно одинаковым и число тех, кто намерен вакцинироваться, учитывая страну происхождения вакцины: в феврале это было 18% респондентов, в а мае — 20%.
В то же время число тех, кто хочет вакцинироваться несмотря ни на что, увеличилось с 8% до 13% соответственно.
Опрос проводился «Украинским институтом будущего» (UIF) в мае 2021 года, опрошено 2400 респондентов на территории всей Украины. Ошибка выборки не превышает 2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016