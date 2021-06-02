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Почти половина украинцев не намерены вакцинироваться

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Почти половина украинцев не намерены вакцинироваться

Половина украинцев, большей частью старшего возраста, считает коронавирусную инфекцию серьезным заболеванием, наметилась тенденция отношения к COVID-19 как к опасному заболеванию, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Украинским институтом будущего» (UIF)

Презентуя результаты социологического исследования в среду в агентстве «Интерфакс-Украина», доктор социологических наук Александр Шульга рассказал, что с февраля 2021 года «Украинским институтом будущего» проводились опросы относительно серьезности восприятия украинцами коронавируса.

«Мы видим, что сейчас не только реальной, и опасной болезнью его считают 50% опрошенных. Если сравнить с февралем, когда мы впервые провели исследование по этому вопросу, то тогда это был 41% . То есть, достаточно существенно увеличилось число тех, кто считает, что коронавирус является не только серьезным, но и опасным заболеванием», — отметил он.

По его словам, число тех, кто считает, что не следует преувеличивать опасность COVID-19, уменьшилось: 37% респондентов так считали в феврале и 27% опрошенных так считают в мае.

«Люди начали серьезнее относиться к коронавирусу и его опасности», — подытожил он.

В то же время, как подчеркнул Шульга, число «коронаскептиков» практически не меняется: как и в феврале, в мае 3% украинцев продолжают считать, что коронавируса вообще не существует. Как обычное заболевание вроде ОРВИ или гриппа COVID-19 воспринимали в мае 14% опрошенных, а в феврале так считают 15% респондентов.

Также Шульга подчеркнул, что, согласно исследованию, отношение к COVID-19 зависит от возраста респондента.

«Молодежь склонна менее серьезно воспринимать коронавирус. Среди старшего поколения это заболевание считают серьезным 57%, а среди молодежи только 38%», — сказал он.

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Что касается отношения к вакцинированию, то, согласно данным опроса, оно существенно не изменилось. Число тех, кто не намерен вакцинироваться вне зависимости от наличия вакцины, практически не меняется — 44% респондентов в феврале и 45% в мае.

Остается приблизительно одинаковым и число тех, кто намерен вакцинироваться, учитывая страну происхождения вакцины: в феврале это было 18% респондентов, в а мае — 20%.

В то же время число тех, кто хочет вакцинироваться несмотря ни на что, увеличилось с 8% до 13% соответственно.

Опрос проводился «Украинским институтом будущего» (UIF) в мае 2021 года, опрошено 2400 респондентов на территории всей Украины. Ошибка выборки не превышает 2%.

опрос, вакцинация, коронавирус
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