Рада проголосовала за «Дия City» - будет действовать 25 лет

Верховная Рада в четверг во втором чтении и в целом приняла проект закона № 4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине».
За соответствующее решение проголосовали 262 народные депутата.
Правовой режим «Дия City» устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр «Дия City» записи о первом резиденте.
Указанный документ, как подчеркивается в сообщении Министерства цифровой трансформации, закладывает основу для внедрения в Украине специального правового режима «Дия City», благодаря которому IТ-компании смогут строить прозрачную корпоративную структуру и иметь лучший доступ к инвестициям.
Документом также вводится норма о неприемлемости прямого или косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента «Дия City».
Кроме того, общие принципы функционирования «Дия City» — такие как свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности — распространяются не только на резидентов, но и на все IТ-компании.
Закон также предусматривает введение новой формы сотрудничества между компаниями и специалистами — «гиг-контракты» — и дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность.
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