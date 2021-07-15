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Рада проголосовала за «Дия City» - будет действовать 25 лет

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Рада проголосовала за «Дия City» - будет действовать 25 лет

Верховная Рада в четверг во втором чтении и в целом приняла проект закона № 4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине».

За соответствующее решение проголосовали 262 народные депутата.

Правовой режим «Дия City» устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр «Дия City» записи о первом резиденте.

Указанный документ, как подчеркивается в сообщении Министерства цифровой трансформации, закладывает основу для внедрения в Украине специального правового режима «Дия City», благодаря которому IТ-компании смогут строить прозрачную корпоративную структуру и иметь лучший доступ к инвестициям.

Документом также вводится норма о неприемлемости прямого или косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента «Дия City».

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Кроме того, общие принципы функционирования «Дия City» — такие как свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности — распространяются не только на резидентов, но и на все IТ-компании.

Закон также предусматривает введение новой формы сотрудничества между компаниями и специалистами — «гиг-контракты» — и дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность.

Верховная Рада, Дия City
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