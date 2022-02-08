Украина запускает «Дия.City» и разрабатывает модель электронной таможни, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы разрабатываем модель электронной таможни, мы хотим сделать Украину ИТ-хабом... Мы запускаем „Дия.City“, — сказал он, открывая „Дия.Саммит“ во вторник.

„Дия.City“ — это цифровая столица электронного государства», — добавил президент.

Это позволит увеличить долю ИТ в ВВП вырастет с 4% до 10%, а доходы отрасли — до $16,5 млрд, полагает Зеленский.