На пляжах Бердянска не рекомендуют купаться из-за инфекции

В Главном управлении Госпродпотребслужбы рекомендуют воздержаться от купания в Азовском море в районе Бердянска. В пробах воды обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Госпродпотребслужба обратилась к местным властям Бердянска для необходимости немедленного внедрения профилактических мер по запрету водопользования береговой зоной пляжей «Пляж ДЗОСТ» Факел" ПП «Курорты Приазовья» и пляжа № 3 ООО «Днепр 2000».

«Согласно результатам лабораторных исследований, в пробах морской воды обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний. Эта ситуация может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих», — говорится в сообщении.