В США уже более 150 млн человек получили по две прививки от коронавируса

Число жителей США, которые были полностью вакцинированы от нового коронавируса, превысило в понедельник 150 млн. Такие оценки приводятся на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).
Согласно этим данным, минимум одну прививку сделали 177 342 954 жителям США, а две — 150 046 006. Как отмечают в ЦКПЗ, полностью вакцинированы 45,2% населения страны.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 602 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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