Украина получит часть вакцин, которые США раздадут в рамках программы помощи

США обнародовали план распределения 55 млн из 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые американский президент Джо Байден пообещал выделить до конца июня для борьбы с COVID-19 в мире, в том числе и в Украину, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Администрация объявляет о распространении 55 млн с 80 млн доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить до конца июня для борьбы с пандемией в мире», — говорится в сообщении.
Как сообщается, из выделенных США 80 млн доз вакцины 75% будут распределены через программу COVAX, а 25% будут направлены на помощь странам непосредственно для противодействия распространению коронавируса.
Примерно 14 млн или 25% из 55 млн доз вакцины будут переданы ряду стран, включая Украину. Также среди получателей препарата Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Молдова, Нигерия, Оман, Пакистан, Панама, Тунис и Филиппины.
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