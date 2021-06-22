В Украине обнаружили минимум новых случаев COVID-19 с начала года

В Украине выявили 296 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Днем ранее, 21 июня за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, 20 июня сообщалось о 479 новых случаях заболевания, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19.

За сутки госпитализировали 318 человек, умер 21 пациент, а выздоровели 829 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 11 881 человека, методом ИФА - 1448 человек, экспресс-тестами - 4100 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.