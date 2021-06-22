Суд ЕС снял с YouTube ответственность за нарушающих авторские права

Суд Европейского союза постановил, что YouTube и другие онлайн-платформы не несут прямой ответственности за размещение на них контента пользователей, нарушающего авторские права.
«В нынешних условиях операторы онлайн-платформ в принципе не являются распространителями защищенного авторскими правами контента, который нелегально размещается там пользователями», — говорится в опубликованном во вторник решении суда.
В то же время суд отметил, что если платформы помимо простого предоставления площадки для публикации используют любые действия по продвижению такого контента (например любые формы его рекламы), то это уже станет нарушением авторских прав с их стороны.
Данное решение суда является ключевым для разбора многочисленных судебных исков, поданных в ЕС за последнее десятилетие обладателями авторских прав из-за размещения в сети видеоматериалов, нарушающих их авторские права. Суммарный ущерб по этим искам оценивается более чем в €1 трлн.
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