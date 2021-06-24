МИД РФ заявит демарш послу Великобритании из-за инцидента с эсминцем

Россия заявит «жесткий демарш» послу Великобритании в Москве в связи с прохождением британского эсминца Defender у Крыма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия считает, что эсминец накануне нарушил государственную границу, Великобритания — что он проходил через территориальные воды Украины.

"Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИДа находиться сегодня, и ей будет сделан жесткий демарш«,— сказала Захарова в эфире государственного канала «Россия-24».

Захарова сказала, что Россия «по таким наглым заходам» будет давать комплексный ответ. "Это и ответ, который был дан нашими вооруженными силами, нашей береговой охраной... это и ответ по дипломатической линии",— сказала она.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что выдворило эсминец предупредительной стрельбой и бомбометанием по курсу. Великобритания заявила, что в сторону эсминца не стреляли и что он проходил через территориальные воды Украины.