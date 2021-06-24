В РФ вновь обновлены рекорды по количеству умерших от COVID-19

В российской столице Москве за минувшие сутки умерли 92 больных с коронавирусом, сообщает местный оперативный штаб. Это наибольшее суточное количество летальных исходов с начала пандемии. Рекордный показатель обновляется третий день подряд, накануне сообщалось о 88 умерших. В Санкт-Петербурге, где накануне был установлен аналогичный рекорд (93), за прошедшие сутки умерли 99 больных COVID-19.

За прошедшие сутки в России также впервые с 24 января было выявлено более 20 тыс. новых случаев заражения. Всего в этой стране зафиксировано более 5,3 млн случаев.

С 28 мая вход в заведения общепита Москвы будет осуществляться только по QR-коду о прохождении вакцинации или наличии антител к коронавирусу. Послабления сделаны для летних кафе и веранд до 11 июля. Постояльцы гостиниц, учащиеся и работники образовательных организаций смогут посещать общепит в отелях и учебных заведениях соответственно, но только если туда нет доступа посторонним людям.