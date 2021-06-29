Суточная смертность от COVID в РФ снова оказалась рекордной

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 652 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные местного оперативного штаба. Предыдущий рекорд был зафиксировано 24 декабря прошлого года, когда было объявлено о смерти от COVID-19 635 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 616, до 5 493 557. В частности, за сутки было выявлено 2 453 случая в Московской области (против 2 722 днем ранее, что также стало максимальным значением с начала пандемии).
Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 582 человека, умерли 5 заболевших.
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