Евро-2020 стал самым результативным в истории

Чемпионат Европы-2020 побил рекорд континентальных первенств по количеству забитых голов. С 1980-го года, когда появилась групповая стадия, на Евро ни разу не было забито столько мячей.

Накануне, в матче между Хорватией и Испанией Мислав Оршич забил 109-й гол на турнире, что позволило Евро-2020 обойти по количеству забитых мячей Евро-2016 (108 голов), который ранее был самым результативным в истории. При этом после гола Оршича было забито еще девять голов, что позволило повысить общее число забитых мячей до 118 за девять матчей до конца турнира.

В среднем, на Евро-2020 забивают 2,81 гола за матч, и по этому показателю нынешний чемпионат тоже лидирует, опережая Евро-2000 с показателем 2,74 гола за матч. Чтобы сохранить лидерство по итогам турнира, футболистам осталось забить 22 гола.

Евро-2020 — второй чемпионат Европы в истории, в котором принимают участие 24 команды. Ранее на финальном этапе соревнования принимали участие не более 16 команд.