В Киеве обещают открыть дополнительные пункты вакцинации

В Киеве в эти выходные будут вакцинировать против коронавируса не только в МВЦ. Жители столицы смогут получить прививки и в Центрах первичной медико-санитарной помощи.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.
По ее информации, смогут получить вакцину против COVID-19 в Центрах первичной медико-санитарной помощи те горожане, которые зарегистрированы на прививку в «Дії».
"Это очередное предложение, воспользовавшись которым, киевляне смогут вакцинироваться еще удобнее, практически рядом с местом проживания",- подчеркнула Гинзбург.
Она отметила, что адреса этих прививочных центров и график их работы будут вскоре опубликованы.
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