В Киеве обещают открыть дополнительные пункты вакцинации

В Киеве в эти выходные будут вакцинировать против коронавируса не только в МВЦ. Жители столицы смогут получить прививки и в Центрах первичной медико-санитарной помощи.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

По ее информации, смогут получить вакцину против COVID-19 в Центрах первичной медико-санитарной помощи те горожане, которые зарегистрированы на прививку в «Дії».

"Это очередное предложение, воспользовавшись которым, киевляне смогут вакцинироваться еще удобнее, практически рядом с местом проживания",- подчеркнула Гинзбург.

Она отметила, что адреса этих прививочных центров и график их работы будут вскоре опубликованы.