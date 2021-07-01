В Украине сейчас преимущественно прививают второй дозой вакцины от коронавируса

В Украине, по наблюдениям ученых, начинает значительно уменьшаться количество прививаний против коронавируса. В частности, речь идет об иммунизации граждан первой дозой вакцины.

Об этом сообщается в обзоре текущей эпидемической ситуации, который опубликован на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Впрочем, по данным ученых, на фоне уменьшения количества прививок первой дозой, наблюдается рост количества иммунизаций второй.

"Темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются, но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. Вместе с тем, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются",- говорится в отчете.

Напомним, что за минувшие сутки, 30 июня в Украине сделали более 90 тысяч прививок от коронавируса, из них одну дозу получили 31 714 человек, а полностью иммунизированы — 61 472.