В Киеве за 4 дня установили 10 температурных рекордов

В Киеве среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3°С, что на 1,8°С выше климатической нормы, а осадков выпало 24 мм, или 32% от нормы, сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
«С 23 по 26 июня было установлено аж 10 температурных рекордов. Отмечено шесть дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°С», — говорится в сообщении.
За месяц самая холодная погода в столице была 1 июня, когда минимальная температура под утро снизилась до +7,4°С, а самая жаркая — 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,5°С.
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