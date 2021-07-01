Лукашенко пустил в Беларусь граждан 73 государств для вакцинации от COVID-19

Возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Это предусмотрено указом №251, который подписал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения.

Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям.

В Беларуси с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Страна стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Беларуси также наладили совместное производство «Спутника V», которым в настоящее время вакцинируют население.