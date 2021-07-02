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ГБР сообщило о подозрении менеджменту «Кузни на Рыбальском» и чиновникам Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

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ГБР сообщило о подозрении менеджменту «Кузни на Рыбальском» и чиновникам Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрениях должностным лицам Министерства обороны и ЧАО «Кузня на Рыбальском» из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества.

«Глава правления ЧАО „Кузня на Рыбальском“ подбил заместителя Министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Чиновник министерства дал указание подчиненным ему руководителям одного из департаментов Минобороны на беспрепятственное заключение государственного контракта по строительству катеров именно с указанным ЧАО», — сообщил на брифинге начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

В ГБР рассказали, что в ходе следствия установлен и другой факт превышения служебных полномочий заместителя Минобороны Украины и одного из директоров Департамента.

«Они допустили закупку для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства „Богдан Моторс“, которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах. По этим двум фактам преступных действий должностных лиц Минобороны государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн. грн», — добавил Гриняк.

Сегодня следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю Минобороны Украины в 2015-2019 г.; директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны в 2015 −2017 г.; директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018 −2019 г.

Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Также сообщается о подозрении главе правления «Кузни на Рыбальском», действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются и другие обстоятельства совершения преступления, а также лиц, причастных к их совершению.

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Совладелец страховой группы «ТАС» бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у пятого президента Украины Петра Порошенко АО «Завод «Кузня на Рыбальском» (ранее — ПАО «Ленинская кузня») — одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

Автомобильная компания «Богдан Моторс» объединяет производственные активы корпорации «Богдан» (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах). Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

В настоящее время рассматривается судебное дело о банкротстве АО «АК «Богдан Моторс» по заявлению ООО «Финансовая компания «Финворк».

ГБР
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