РФ устроила маневры авиации над Черным морем

Российская Федерация устроила маневры авиации над Черным морем на фоне украинских учений Sea Breeze. Учебные задания выполняли более 10 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.
Указано, что экипажи самолетов морской авиации ЧФ России совместно с авиацией Южного военного округа провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря.
«От морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ПВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27», — информирует Черноморский флот РФ.
Сказано, что учебные задания выполняли более 10 самолетов. Кроме того, экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава российской морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря.
Экипажи также отработали условные ракетные и бомбовые удары.
Согласно сообщению, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота. Таким образом страна-агрессор пытается противодействовать учениям Sea Breeze 2021.
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