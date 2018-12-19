В ЕС согласовали документ, запрещающий товары из пластика

Европейский союз согласовал в среду положения директивы по запрету использования бытовой продукции из пластика, в том числе соломинок, тарелок и стаканов. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.

По его сведениям, ожидается, что инициатива по прекращению использования продукции из полимеров будет реализована в течение двух лет, запрет будет касаться тех товаров, для которых есть более экологичная альтернатива. Отмечается, что принятые меры помогут к 2030 году избежать ущерб окружающей среде на сумму порядка €22 млрд.

Напомним, что еще в мае Еврокомиссия представила проект «пластиковой директивы», согласно которой был определен черный список из десяти наименований, на которые приходятся 70% всего пластикового мусора в европейских морях. В него вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий. При этом в ЕК отметили, что не намерены запрещать производство пластиковых бутылок, но хотят гарантировать их максимальную переработку.