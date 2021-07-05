Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боя с талибами

Таджикские пограничники впустили на территорию своей страны более 1000 военных из Афганистана, которые отступили после столкновения с членами движения «Талибан». Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой за погранслужбу Таджикистана.
«В ходе вооруженных столкновений с талибами 1037 афганских военнослужащих отступили, чтобы спасти свои жизни, перейдя границу», — сказано в сообщении.
Так, афганцы пересекали границу на различных участках по всей длине границы. Больше всего человек перешли пограничную заставу «Тем» у города Хорог (312 человек), а также границу в районе Дарвоз (213).
Погранслужба добавила, что военнослужащих из Афганистана пустили на территорию Таджикистана, учитывая добрососедские отношения и невмешательство во внутренние дела страны.
Движение «Талибан» предприняло масштабное наступление на правительственные силы после того, как 1 мая страны НАТО во главе с США начали вывод своих военнослужащих. Сейчас группировка контролирует больше территории, чем когда-либо за последние 20 лет, — около 40% страны. В ответ на продвижение «Талибана» правительство Афганистана объявило национальную мобилизацию и начало раздавать добровольцам оружие.
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