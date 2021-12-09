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В Британии образовалась рекордная очередь из тех, кто не может попасть в больницу

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В Британии образовалась рекордная очередь из тех, кто не может попасть в больницу

Рекордные 6 млн граждан Великобритании в октябре ожидали своей очереди для прохождения стационарного лечения в больницах, что стало самым высоким показателем с момента начала ведения в 2007 году подобной статистики. Об этом в четверг сообщила газета Evening Standard со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения (NHS).

Издание указывает, что очередь из пациентов непрерывно росла с мая 2020 года, когда в ней находились 3,8 млн человек. Число пациентов, ожидающих госпитализации уже более года, в минувшем октябре составило 312,6 тыс. по сравнению со 167 тыс. год назад. В связи с этим NHS обязала больницы устранить к марту 2022 года все случаи, когда пациенты ожидают лечения в стационарах более двух лет.

Кроме того, более 10 тыс. человек в октябре провели в ожидании приема врача в отделениях неотложной медицинской помощи более 12 часов, что на 37% выше, чем годом ранее.

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Как ранее сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование Британской медицинской ассоциации, английская NHS испытывает нехватку кадров в осенне-зимний сезон острых респираторно-вирусных инфекций и нуждается в привлечении на работу порядка 50 тыс. врачей, иначе рискует не справиться с наплывом пациентов. Сейчас в Англии на тысячу человек приходится три врача, в то время как средний показатель по странам Евросоюза равен четырем.

Великобритания, NHS
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