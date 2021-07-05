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На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

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На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

В результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе погиб украинский военный и еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения», — говорится в сообщении в Facebook.

Украинских военных срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

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На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

ВСУ, Донбасс
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