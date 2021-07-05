«Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на следующий год

Украина и Польша выставили на аукционы мощности по транзиту газа на следующий газовый год, который начинается 1 октября. Они остались невостребованными, передает «РИА Новости» данные платформ GSA Platform и RBP.

Украина предложила мощности для прокачки 9,8 млн кубометров в сутки сверх контрактных обязательств «Газпрома» в 40 млрд кубометров на 2022 год. Польша предложила мощности в размере 34,072 млн киловатт-часов для прокачки газа по газопроводу «Ямал—Европа».

Отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на июль спровоцировал всплеск стоимости газа в Европе — до максимума с 2008 года. Как спотовые цены, так и фьючерсы преодолели отметку в $415 за 1 тыс. кубометров, поскольку трейдеры ожидают сокращения потока российского газа из-за плановой остановки в июле главных экспортных газопроводов «Северный поток» и «Ямал—Европа».