В Лондоне заявили, что британские корабли продолжат ходить через украинские воды

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, комментируя действия британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма.

«Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту из Одессы в Батуми. У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом», — отметил глава британского внешнеполитического ведомства, выступая в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента королевства.

Напомним, в Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил «нарушение госграницы» эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял мирный проход через территориальные воды Украины. По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а проводили учебные стрельбы.