В Кремле считают, что британский эсминец к берегам Крыма послали США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что операции, подобные той, что была с британским эсминцем у берегов Крыма, планируются в США.
«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение (в ситуации с британским эсминцем, Редю). Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1».
По его мнению, «в данном случае эсминец был просто инструментом провокации». «И президент Путин объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация», — заявил Песков.
Песков пообещал, что Россия будет жестко отвечать на действия, подобные инциденту с британским эсминцем.
Напомним, в Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил «нарушение госграницы» эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял мирный проход через территориальные воды Украины. По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а проводили учебные стрельбы.
30 июня Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами».
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