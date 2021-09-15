В Великобритании сменился глава МИД

Британский министр внешней торговли Элизабет Трасс займет пост главы МИД в новом кабинете премьер-министра Бориса Джонсона. Это подтвердили во вторник в канцелярии главы правительства, который только что принял Трасс в своей резиденции.

Трасс получит портфель, с июля 2019 года принадлежавший Доминику Раабу, который был переведен на должность министра юстиции королевства. При этом он официально занял должность заместителя Джонсона, хотя ранее уже был им фактически.

Рааб подвергся сильной критике британских СМИ и оппозиции в августе, когда выяснилось, что во время решающего наступления движения «Талибан» он не стал возвращаться из отпуска в Лондон.

Таким образом, из четырех главных министерских портфелей в Великобритании (МИД, МВД, Минфин и Минобороны) два принадлежат женщинам. Ранее стало известно, что Прити Пател, которой многие обозреватели прочили отставку, сохранила за собой пост министра внутренних дел.