Минторг США внес в «черный список» три компании и трех лиц из РФ

Минторг США включил в «черный список» трех физических и трех юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую, по мнению Вашингтона, национальной безопасности США, свидетельствуют данные базы Федерального реестра.
В опубликованном там документе поясняется, что в «черный список» попадают организации и лица, которые вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам внешней политики Соединенных Штатов.
В частности, в списке Минторга фигурируют Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний — ООО «Тесон», ООО «Трейд-Компонент» и группа компаний «Радиант».
Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.
Вашингтон полагает, что вышеперечисленные компании и лица пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона. В частности, ООО «Тесон», группа компаний «Радиант» и ООО «Трейд-Компонент», по мнению Минторга США, участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ.
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