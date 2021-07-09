Войти
Байден объявил о завершении самой длительной войны в истории США
дружба народов
Байден объявил о завершении самой длительной войны в истории США
Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным в Украине
дружба народов
Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Минторг США внес в «черный список» три компании и трех лиц из РФ

267
Минторг США внес в «черный список» три компании и трех лиц из РФ

Минторг США включил в «черный список» трех физических и трех юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую, по мнению Вашингтона, национальной безопасности США, свидетельствуют данные базы Федерального реестра.

В опубликованном там документе поясняется, что в «черный список» попадают организации и лица, которые вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам внешней политики Соединенных Штатов.

В частности, в списке Минторга фигурируют Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний — ООО «Тесон», ООО «Трейд-Компонент» и группа компаний «Радиант».

Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

Читайте также: У Зеленского новый пресс-секретарь вместо Мендель

Вашингтон полагает, что вышеперечисленные компании и лица пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона. В частности, ООО «Тесон», группа компаний «Радиант» и ООО «Трейд-Компонент», по мнению Минторга США, участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ.

Россия, США, санкции
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016