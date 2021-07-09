Минторг США внес в «черный список» три компании и трех лиц из РФ

Минторг США включил в «черный список» трех физических и трех юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую, по мнению Вашингтона, национальной безопасности США, свидетельствуют данные базы Федерального реестра.

В опубликованном там документе поясняется, что в «черный список» попадают организации и лица, которые вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам внешней политики Соединенных Штатов.

В частности, в списке Минторга фигурируют Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний — ООО «Тесон», ООО «Трейд-Компонент» и группа компаний «Радиант».

Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

Вашингтон полагает, что вышеперечисленные компании и лица пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона. В частности, ООО «Тесон», группа компаний «Радиант» и ООО «Трейд-Компонент», по мнению Минторга США, участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ.