Pfizer проинформирует власти США о необходимости третьей дозы вакцины

Американская компания Pfizer, которая совместно с немецким партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, намерена в ближайшее время проинформировать власти США о необходимости применения третьей (бустерной) дозы данного препарата. Об этом пишет в субботу со ссылкой на источники газета The Washington Post.
По ее данным, соответствующий брифинг может состояться уже в понедельник. Во встрече, как ожидается, примут участие директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок.
В четверг Pfizer и BioNTech объявили о намерении в ближайшие недели предоставить в FDA и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения бустерной дозы препарата. Как отмечалось в сообщении, «первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, ...которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций».
Как в свою очередь вскоре после публикации пресс-релиза Pfizer и BioNTech информировало агентство Reuters, FDA и ЦКПЗ в совместном заявлении сообщили, что, по их мнению, прошедшим курс вакцинации от коронавируса американцам в настоящее время не нужна третья доза препарата. «Мы будем готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует, что это необходимо», — отметили они.
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