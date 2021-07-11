Служебные собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости

Служебные собаки Кинологической службы Государственной пограничной службы Украины впервые в истории страны примут участие в военном параде, который будет посвящен 30-летию Независимости Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье.
«Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины, в Великих Мостах Львовской области. Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины», — говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.
Отмечается, что все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе.
«Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители», — резюмируют пограничники.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016