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В Киеве из-за репетиции военного парада будут перекрывать улицы

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В Киеве из-за репетиции военного парада будут перекрывать улицы

В Киеве в течение 18, 20 и 22 августа состоится репетиция военного парада, который запланирован к 30-летию Дня независимости, планируются масштабные ограничения движения транспорта, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

В частности, 18, 20, 22 августа с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

Также с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. До ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричеву спуске, ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицкой проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

В День независимости 24 августа с 06:00 до 8:00 ожидается временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

С 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. До ул. Крещатик), с 06:00 до 16:00 ориентировочно — на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Кроме того, отдельно возможные перекрытия движения транспорта во время мероприятий с участием лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана с 22 до 24 августа — на Парковой дороге, с 6:00 20 августа по 24 августа — на ул. Михаила Грушевского, с 6:00 23 августа до окончания мероприятий — на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской к б-ру Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда в Михайловское пер.).

«Детальный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости, будет опубликовано дополнительно», — подчеркнули в ведомстве.

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В пресс-службе также отметили, что отдельно сообщат об изменениях движения общественного транспорта в столице.

Кроме того, во время тренировок 18, 20, 22 августа ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

парад, День независимости
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