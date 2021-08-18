В Киеве будут ограничивать движение из-за репетиции парада

В Киеве в среду, 18 августа, предусмотрены масштабные перекрытия и изменения движения общественного транспорта в связи с проведением первой репетиции военного парада ко Дню Независимости, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня, 18 августа, в центре столицы состоится первая репетиция парада войск по улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове», — указывается в сообщении.

Всего будут проведены три репетиции, 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Ограничения движения будут действовать во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости, при возвращении к месту тренировки для второго прохождения механизированной колонны в полном составе, а также после завершения репетиций.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 01:15 запланировано ограничение движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской). На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. При необходимости будет организована работа дополнительных автобусных маршутов.

Полный список перекрытых улиц и изменений в маршруты общественного транспорта обнародован на сайте КГГА.

Также 18, 20, 22 и 24 августа приостановят функционирования парковки, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов, на бульваре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.