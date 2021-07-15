Рада освободила от ввозной пошлины и НДС комплектующие для выпуска электротранспорта и транспорта на газе

Верховная Рада приняла ряд фискальных стимулов развития экологического транспорта в Украине, в частности, освободила от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины с 1 января 2022 года по 31 декабря 2030 года оборудование и комплектующие для собственного производства электротранспорта (легковые авто, электробусы, электрогрузовики и спецавто), а также транспорта, работающего на природном газе или биогазе.

Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый (№ 3476) и Таможенный (№ 3477) кодексы приняты в четверг в целом соответственно 315-ю и 317-ю голосами народных депутатов при необходимых 226, передает Green Deal.

При этом в связи с тем, что ко второму чтению в законопроект о стимулировании развития электротранспорта был добавлен транспорт на газе, изменена редакция названий законов, в которых электрический транспорт заменен на экологический.

Принятыми законами также предполагается до 31 декабря 2025 года освободить от НДС операции по ввозу и/или поставкам электротягачей, электрокаров, электрогрузовиков, а также исключительно новых тягачей, легковых автомобилей, грузовиков, работающих на природном газе или биогазе.

Помимо этого, также до 31 декабря 2035 года от налога на прибыль освобождаются электротехнические предприятия, которые занимаются исключительно производством электродвигателей, батарей и зарядных устройств, электротранспорта, а также транспорта, работающего на газе.

Обосновывая добавление в процессе подготовки законопроектов ко второму чтению льготы для стимулирования работающего на газе транспорта, один из авторов законопроекта народный депутат Роберт Горват отметил, что поступило более 40 писем от автопроизводителей, профильных ассоциаций, государственных предприятий, городских советов по поддержке этих предложений.

«Почему это важно? Во-первых, ведущие страны ЕС уже вводят программы, стимулирующие использование транспорта на газе, поскольку он значительно экологичнее и экономичнее, чем бензиновые или дизельные машины, а во-вторых, нам очень важно усилить энергетическую независимость Украины » — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина в настоящее время на 60% зависима от импорта бензина, на 80% — от импорта пропан-бутана (LPG) и на 90% — от импорта дизеля, но добывает 70% потребляемого в стране метана и имеет более 500 млрд куб. м подтвержденных запасов природного газа.

Горват напомнил, что мировой рынок производства электромобилей и их комплектующих стремительно растет: только за последние два года объем вложенных и анонсированных инвестиций в строительство электротранспорта достиг почти $180 млрд.

«Украина может и должна стать частью этого нового большого рынка», — резюмировал он.

Как сообщалось, в настоящее время в Украине не взимается пошлина на ввоз электромобилей, продлено до 2022 года освобождение от уплаты НДС, ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.

В то же время на рынке Украины сегодня доминируют подержанные электромобили. Согласно данным Федерации автопрома, по итогам января-июня 2021 года регистрации электромобилей выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 3550 ед., в том числе на долю подержанных пришлось 89,7% регистраций.