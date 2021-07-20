Лукашенко не хочет держать «кучу дипломатов» в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам внешней политики поручил пересмотреть работу белорусских посольств в странах Европы. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к главе государства.

«Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству», — сказал он, обращаясь к премьер-министру Роману Головченко и главе президентской администрации Игорю Сергеенко.

По словам Лукашенко, к вопросу работы белорусских диппредставительств в европейских странах надо подойти «с точки зрения жизни и практики»: «Если там нужны один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают». Если же сотрудничество со страной будет развиваться, число дипломатических работников можно увеличить, добавил он.

Сейчас, считает Лукашенко, работа дипломатических сотрудников должна быть сосредоточена «там, где нас ждут, где создан серьезный задел». По его словам, в странах, на которые ориентируется Беларусь, работают единицы, «в отличие от сытой и уютной Европы»: «Там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях».

Беларусь уже начинала процесс оптимизации своих загранучреждений, но он «идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить», считает Лукашенко.

О необходимости закрыть посольства в некоторых странах президент Беларуси заявил в апреле. Он не назвал конкретные государства, но отметил, что речь идет о странах, где «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются». «Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» — сказал Лукашенко, добавив, что в крайнем случае вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций.

Отношения Минска со странами Европы ухудшились после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года, а также принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в белорусской столице 23 мая. ЕС ввел в отношении Беларуси четыре пакета санкций, Минск принял ответные меры. В частности, он отказался помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальной миграцией, из-за чего страны столкнулись с наплывом мигрантов.