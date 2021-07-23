В РФ зафиксировали почти 800 смертей от COVID за сутки

В России зарегистрировали 795 смертей от коронавируса, сообщил местный оперативный штаб. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло в этйо стране 152,2 тыс.

Суточная смертность от COVID-19 приблизилась к 800 четвертый раз за пандемию. Выше 790 смертей показатель также поднимался 15, 16 и 22 июня (791, 799 и 796 летальных исходов соответственно).

За последние 24 часа в России зафиксировали 23 811 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии — 6 078 522.