Украинцы завоевали бронзу в стрельбе из пневматического пистолета

Украинская смешанная пара Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами летних Олимпийских игр в Токио по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров, сообщили в Национальном олимпийском комитете.
«Бронзу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) получают Елена Костевич и Олег Омельчук, побеждая в малом финале сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца (16 очков против 12)», — говорится в сообщении на странице НОК Украины и олимпийская команда в Фейсбук во вторник утром.
«Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день — удача изменила неудачу и наоборот. Олег — большой молодец и эта награда для нас очень ценна. Как золото. Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны», — цитирует Костевич пресс-служба НОК.
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