Цены на газ в Европе снова бьют рекорды

«Газпром» вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину — теперь уже на август (63,7 млн кубометров в сутки), что вызвало рекордный рост цен на газ в Европе, сообщил «Коммерсантъ».
Так, спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах установили исторический рекорд, достигая на пике $484 за 1 тыс. кубометров (€39 за 1 МВт•ч), следует из данных расположенного в Германии European Energy Exchange. Форвардные цены также поднялись до исторического максимума: ближайший августовский фьючерс на TTF за сутки вырос на 5,3%, до $491 за 1 тыс. кубометров (€39,6 за 1 МВт•ч). Стоимость дальних фьючерсов также остается высокой: декабрьский торгуется за €39,2, а январский — за €38,975.
При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу падают, снижаются и запасы в хранилищах приемных терминалов. С начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд кубометров) меньше регазифицированного СПГ по сравнению с июнем, а в годовом выражении снижение составило более 22%.
Все свободные партии газа отправляются в Азию, где спрос продолжает расти из-за жары и роста потребности в электроэнергии для кондиционирования. Лидирует по росту СПГ Китай, который в июле нарастил импорт газа на четверть в годовом выражении, спрос также восстанавливается в Индии.
Процесс заполнения европейских подземных хранилищ после завершения ежегодного технического обслуживания на газопроводах «Северный поток» и Ямал—Европа активизировался: суточная закачка вернулась к среднегодовым значениям. Но нынешний уровень запасов по-прежнему ниже нормы: хранилища заполнены только на 55%, а не на 80%, как годом ранее.
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