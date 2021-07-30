Россия и Турция обсуждают долгосрочный договор на транзит газа

Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, рабочая группа в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии обсуждала вопросы, которые есть между российской «Газпром экспорт» и турецкой Botash.
«Речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит», — отметил он, не раскрывая подробности соглашения.
Турция получает российский газ по двум морским газопроводам: через газопровод «Турецкий поток» и «Голубой поток». Потом этот газ идет в страны южной Европы.
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