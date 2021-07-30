Нацсовет проверит «Интер» из-за фильмов про Штирлица и Шерлока Холмса

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (логотип «ДОМ») и ЧАО «Телеканал Интер» (логотип «ИНТЕР»).

Как сообщается на сайте регулятора, проверка телеканалу «ДОМ», в частности, назначена из-за показа в эфире карты России с временно оккупированной территорией Украины — Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, «Интеру» — из-за демонстрации фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

В Нацсовете рассказали, что о показе телеканалом «ДОМ» карты РФ с Крымом регулятор получил обращение от СБУ, народного депутата Ирины Геращенко (фракция «Европейская солидарность») и других депутатов, пересланное председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Мониторинг Нацсовета зафиксировал в эфире лицензиата 5 июля повтор передачи «Русский дневник», в начале и в конце которой была размещена указанная карта РФ. Этот факт является признаком нарушения требований п. а) и в) ч. 1 ст. 59 закона «О телевидении и радиовещании», согласно которым компания обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии, а также распространять объективную информацию.

Проведя мониторинг 12-17 и 20-24 июля телеканала «Интер», регулятор зафиксировал в его эфире пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. В частности, это ленты: «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Место встречи изменить нельзя».

«Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Это признаки нарушения абз. 10 ч. 2 ст. 6 и п. а) ч. 1 ст. 59 Закона Украины „О телевидении и радиовещании“. Согласно этим законодательным нормам не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в перечень, также телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии», — говорится в сообщении.

Нацсовет отмечает, что внеплановые проверки телеканалу «ДОМ» и «Интеру» будут проведены в период с 13 по 27 августа.