Войти
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
решение
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации
реформы
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Нацсовет проверит «Интер» из-за фильмов про Штирлица и Шерлока Холмса

441
Нацсовет проверит «Интер» из-за фильмов про Штирлица и Шерлока Холмса

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (логотип «ДОМ») и ЧАО «Телеканал Интер» (логотип «ИНТЕР»).

Как сообщается на сайте регулятора, проверка телеканалу «ДОМ», в частности, назначена из-за показа в эфире карты России с временно оккупированной территорией Украины — Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, «Интеру» — из-за демонстрации фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

В Нацсовете рассказали, что о показе телеканалом «ДОМ» карты РФ с Крымом регулятор получил обращение от СБУ, народного депутата Ирины Геращенко (фракция «Европейская солидарность») и других депутатов, пересланное председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Мониторинг Нацсовета зафиксировал в эфире лицензиата 5 июля повтор передачи «Русский дневник», в начале и в конце которой была размещена указанная карта РФ. Этот факт является признаком нарушения требований п. а) и в) ч. 1 ст. 59 закона «О телевидении и радиовещании», согласно которым компания обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии, а также распространять объективную информацию.

Читайте также: Три балканские страны отменят между собой пограничный контроль

Проведя мониторинг 12-17 и 20-24 июля телеканала «Интер», регулятор зафиксировал в его эфире пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. В частности, это ленты: «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Место встречи изменить нельзя».

«Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Это признаки нарушения абз. 10 ч. 2 ст. 6 и п. а) ч. 1 ст. 59 Закона Украины „О телевидении и радиовещании“. Согласно этим законодательным нормам не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в перечень, также телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии», — говорится в сообщении.

Нацсовет отмечает, что внеплановые проверки телеканалу «ДОМ» и «Интеру» будут проведены в период с 13 по 27 августа.

Интер, Нацсовет по ТВ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 30 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016