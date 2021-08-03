Крым в этом году может побить рекорд по количеству туристов

Курорты Крыма с начала года по август посетили более пяти млн туристов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил во вторник на своей странице во «ВКонтакте» так называемый глава «республики» Сергей Аксенов.

«По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за семь месяцев 2021 года турпоток в Крым составил пять млн 67 тыс. туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего турпотока за январь-июль 2021 года 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге», — написал Аксенов.

Назначенный россиянами глава аннексированного Крыма отметил, что «только за два летних месяца, в июне — июле, в республике отдохнули свыше трех млн туристов, что в два раза больше, чем за тот же период 2020 года, и на 13% больше, чем за аналогичный период 2019 года».

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году, согласно российской статистике, регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году — 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Согласно прогнозам на этот год, регион примет около восьми млн человек.