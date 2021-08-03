Тихановская встретилась с еще одним мировым лидером

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Лондоне. Как сообщило во вторник агентство Reuters, глава британского Кабмина в ходе беседы, состоявшейся на Даунинг-стрит, выразил поддержку гражданскому обществу и демократии в Беларуси«.

«Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас», — заявил Джонсон, обращаясь к Тихановской.

Напомним, в прошлую среду Тихановскую принял в Белом доме президент США Джо Байден. Он заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и универсальным правам человека.