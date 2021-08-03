COVID-19 оказался гораздо опаснее вакцин в отношении риска тромбоза

Исследование более 3,5 млн. британцев, которые вакцинировались препаратами от AstraZeneca и Pfizer, показало, что эти прививки незначительно повышают вероятность некоторых форм тромбов. Риск заполучить тромбоз после заражения коронавирусной инфекцией примерно в 15 раз выше нормы, пишут ученые в статье на medRxiv.

«Наши наблюдения показывают, что обе вакцины безопасны примерно одинаково. Частота развития тромбозов и для прививки от AstraZeneca, и от Pfizer практически не отличалась от средних показателей для всего населения. При этом у людей, переживших COVID-19, эмболия легочной артерии развивается в 15 раз чаще нормы», — пишут исследователи.

Сообщения повышенном риске тромбоза для пациентов, привитых вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson появились в начале апреля. В результате в некоторых странах вакцинацию первым препаратом приостановили, а ученые стали исследовать побочные эффекты, связанных с этим препаратом. Кроме того, медики начали исследовать, есть ли аналогичные последствия у других вакцин. Исследователи пришли к выводу, что «Спутник V» и мРНК-вакцины, такие как Pfizer, лишены подобного свойства.

Еще одно такое исследование провели медики под руководством профессора Оксфордского университета Даниэля Прьето-Аламбры. Они изучали данные, собранные здравоохранительными службами Британии между декабрем 2020 года и мартом текущего года.

За это время одну или две дозы прививки AstraZeneca получили более 1,8 млн добровольцев, еще 1,6 млн жителей Великобритании вакцинировались препаратом от Pfizer. За это же время около 300 тыс. британцев перенесло COVID-19 разной степени тяжести. Ученые проанализировали историю их болезни, а также определили, какие побочные эффекты были зафиксированы у добровольцев, получивших обе вакцины.

Сравнение показало, что вакцины повышали вероятность некоторых форм тромбозов лишь незначительно и в большинстве случаев не влияли на шансы их возникновения. При этом перенесенная коронавирусная инфекция увеличивала вероятность появления тромбов в венах примерно в два-три раза по сравнению с привитыми добровольцами и здоровыми людьми, которые до этого не переносили COVID-19.

Аналогичным образом переболевшие участники наблюдений страдали от эмболии легочной артерии в 15 раз чаще, тогда как для вакцинированных добровольцев вероятность этого была лишь незначительно выше нормы. Подобные результаты наблюдений, по словам ученых, свидетельствуют в пользу того, что вероятность развития тромбозов у людей, получивших оба типа прививок, остается крайне низкой по сравнению с теми, кто переболел коронавирусной инфекцией.