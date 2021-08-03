В Украине уже работают эксперты ресторанного путеводителя Michelin

Эксперты ресторанного путеводителя Michelin уже работают в Украине, в ближайшее время ожидаются новости относительно рейтингования украинских ресторанов.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко в выступлении на форуме «Украина 30. Имидж Украины».

«Относительно сотрудничества с Michelin. Эта история начиналась курьезно, но потом мы несколько раз встречались с руководством. В Украине работают группы экспертов Michelin — они ездили в Одессу, были в Киеве, еще в нескольких городах. Они очень заинтересованы (в сотрудничестве — ред.). Мы надеемся, что в ближайшее время будут определенные движения в этом направлении», — сказал Омельченко.

Он отметил, что Франция является международной гастрономической площадкой, где происходит очень много мероприятий и фестивалей, в которых Украина раньше почти не участвовала.

«Сейчас мы это исправляем. Мы на следующий год зарегистрированы почти на все кулинарные площадки, которые будут, начиная от центрального парижского Village Internacional de la Gastronomie и заканчивая фестивалями мишленовских шефов в Мужене и Бордо. Надеемся, что Украина будет достойно представлена», — отметил посол.

Омельченко также сообщил, что представители известного французского журнала «Вино и гастрономия», который издается с 1985 года и имеет большую аудиторию, хотят посетить Украину и посвятить нашей стране один из выпусков журнала.

Как сообщалось, известный гастрономический гид Michelin в декабре прошлого года сообщил, что его представители прибыли в Москву, чтобы оценить местные рестораны и впервые включить их в рейтинг. В статье говорилось о русской кухне, к которой среди прочего отнесли и борщ.

Это вызвало резко негативную реакцию со стороны значительного количества украинских интернет-пользователей. Посольство Украины во Франции связалось с компанией, после чего она откорректировала свое сообщение и извинилась за то, что отнесла борщ к русской кухне. Кроме того, во время разговора с представителями компании посольство договорилось начать работу над мишленовским гастрогидом по киевским ресторанам.

Michelin — это самый известный и влиятельный ресторанный рейтинг, который составляют уже более 100 лет. Заведения на основе отзывов анонимных ресторанных критиков получают оценку — от одной до трех мишленовских звезд.

Появление тех или иных ресторанов в мишленовском рейтинге обычно резко повышает его престижность и популярность.